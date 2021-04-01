Başkan Oğuz'dan "siyasi nezaket" ziyaretleri

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerindeki siyasi partilerin temsilciklerine yönelik "siyasi nezaket" ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerindeki siyasi partilerin temsilciklerine yönelik "siyasi nezaket" ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yeniden Refah Partisi ve Sadet Partisi Kahramankazan İlçe Başkanlıkları ile Kahramankazan Ülkü Ocakları Başkanlığı'nı ziyaret eden Oğuz, ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana Kahramankazan'daki tüm kesimlerle iç içe olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda ilçedeki siyasi parti temsilciliklerini de ziyaret ediyor. Başkan Oğuz, son olarak Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Başkan Oğuz'a ziyaretleri sırasında AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ahmet Ceylan da eşlik etti. Oğuz ziyaretleri kapsamında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, ilçeye ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra ise Kahramankazan Ülkü Ocakları Başkanlığı'nı ziyaret ederek, buradaki gençlerle sohbet etti.

Tüm görüşleri dikkatle dinliyoruz

Başkan Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana ilçedeki tüm kesimlerle diyalog halinde olduklarını belirterek, "Kahramankazanımıza daha iyi hizmet etmek, ilçemize daha güzel hizmetler yapabilmek için her görüşe itibar ediyor, dikkatle dinliyoruz. Bundan sonra da bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Ziyaretlerimiz sırasında gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir ve Saadet Partisi Kahranakzana İlçe Başkanı Kadir Akgün de, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, nazik ziyaretinden dolayı Başkan Oğuz'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı