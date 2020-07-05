Başkan Mustafa Demir içini döktü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Asarcık ilçesinde vatandaşlara içini dökerek, "Benden daha fazla Asarcık'a, Kavak'a, Alaçam'a, Vezirköprü'ye hizmeti geçen çıksın.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Asarcık ilçesinde vatandaşlara içini dökerek, "Benden daha fazla Asarcık'a, Kavak'a, Alaçam'a, Vezirköprü'ye hizmeti geçen çıksın. Derhal görevi teslim etmezsem namerdim. Hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün önce daire başkanları ile bir toplantı yaptı. Kentte yapılan ve yapımı devam eden projelerle ilgili daire başkanlarından brifing alan Başkan Demir, daha sonra beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile birlikte Asarcık ilçesine geçti.

Burada İlçe Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile Koşaca ve Eynelli Mahallelerinde yapılan bin 150 metre, Esentepe'de bin 800 metre ve Edilli'de 700 metrelik sathi kaplama çalışmalarını inceleyerek kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 4 yıl içinde tüm alt yapıyı tamamlayacaklarını dile getirdi. 2024'te büyük şehirlerde kırsalda alt yapısını tamamlayan ilk il olacaklarını iddia eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu an Asarcık'tayız. Başkanımız Şerif bey burada. Ayrımız gayrımız yok. Ne diyorduk; bizim sorumluluğumuzda siyaseten Samsun'da kavga, çekişme olmayacak. Aklı, fikri hizmette olanın kavgaya vakti olur mu? Bu milletin hakkına, hukukuna sahip çıkacağız. Milletin maddi imkanlarını kul hakkına girecek bir işe sebebiyet vermeden milletin hizmetine harcadığımızda böyle bereketli oluyor. Samsun'la ilgili şu kadar borcumuz falan var, evet anladık. Türkiye'de proje finansmanı noktasında Ankara'dan isteyip de alamadığımız hiçbir şey olmadı. İlçe belediye başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle Samsun'a hizmet etmeye devam ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Hepimiz insanız hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz. Belediye gömleği giyen her arkadaşım vatandaşımıza saygılı olmak zorundadır" diye konuştu.

"Sert biri değilim"

Büyükşehirin mali imkanlarının geçmiş 20 yılda sahip olduğu en zayıf yıl olduğunu söyleyen Başkan Demir, "Pandemi sürecinde de gelirlerimiz düştü" diyerek şunları söyledi: "Buna rağmen hız kesmeden çalışmalara devam ediyoruz. Geçmişten devraldığımız borç miktarını da aşağıya düşürüyoruz. Siz Asarcık'tan ne anlıyorsunuz bilmem ama ben Asarcık'tan Türkiye'yi anlıyorum. Türkiye Asarcık'tır. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ümmetin önderi. Bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu ülkenin hizmet lideri. Anadolu'dan kurduğu hizmet seferberliği ile birlikte ülkesine hizmet ediyor, kalkındırıyor. Bütün dünya insanlığı da buradan hizmet bekliyor. Arkadaşlar yıllar önce Libya'ya bırakın asker göndermeyi, şu anda oradayız. Neye karşı, tam dünyaya karşı. Peki, bu nasıl oldu? Bu sizin sayenizde oldu. Asarcık'ın ne olduğunu anladınız mı şimdi? Benim bir oyumdan ne olur dersiniz, o oy öyle bir oy ki Türkiye'yi şaha kaldırır. Ben kurucu il başkanlığı yaptım. İlçe teşkilatını kurmak için buraya geldiğimde, kimsenin girmediği çıkmadığı yollarda mahalle ziyaretlerimizi hatırlıyorsunuz. Bugün bu ülkeye o gücü veren Asarcık, Ayvacık, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Terme, Havza ve bütün Samsun. Bu hizmetler buradan türedi. 3 dönem milletvekilliği yaptım. Bakanlık, komisyon başkanlığı yaptım. 13 seçim geçirdim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak da 31 Mart'ta bir seçim geçirdim. 3 dönem bitti 'işimizin başına dönelim' dedik. 'Çocuklarımızla, torunlarımızla birlikte olalım' dedik. Ama Cumhurbaşkanımız 'hizmete devam' dedi. Ama biz seçimde ne ile karşılaştık? Dediler ki 'yüzü sert.' Arkadaşlar ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. Benim gülmeye, oynamaya pek vaktim olmadı. Estetik ameliyatı yaptıramam. Ben sert biri değilim. Bir de dediler ki 'Samsunlu değil.' Şimdi Samsunlunun kim olduğu anlaşıldı mı? Benden daha fazla Asarcık'a, Kavak'a, Alaçam'a, Vezirköprü'ye hizmeti geçen çıksın. Derhal görevi teslim etmezsem namerdim. Hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Demir konuşmalarını ardından ilçede ziyaretlerini sürdürerek, Aydın Mahallesi'nde inşa edilen camide hat çalışması yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA