RİZE (Habermetre) - BAŞKAN METİN "ŞEHİRLER ÜLKENİN KÜLTÜR KODLARINI TAŞIYOR". .

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Organizasyonu ile gerçekleştirilen "Rize'de Kentsel Sorunların Çözümünde İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm" çalıştay'ına katıldı.

Rize Belediye Başkanlığı destekleri ile yapılan çalıştay; Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Protokol Konuşmaları, Rize Revizyon İmar planı ve yapım süreci'nin anlatımının ardından, Prof. Dr. Metin Şenbil'in moderatörlüğünde Ramada otel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştay'a; Gebze Belediye Başkanı (Şehir Plancısı) Zinnur Büyükgöz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Gazi Üniversitesi Y. Şehir plancısı Prof. Dr. Metin Şenbil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çevre Hukuku Daire Başkanı Aytaç Yüksel, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Balcı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İlgili kuruluşlar katıldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaptığı açılış konuşmasında; " Bu çalıştay la birlikte; değerli başkanlarımız, misafirlerimiz, şehir dışından gelen arkadaşlarımız ve şehrimizde oda temsilcisi, bürokratlarımız, bu işte yoğrulmuş arkadaşlarla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Küçük bir coğrafyada özellikle 1950 li yıllardan sonra çayın getirisiyle beraber şehircilik anlamında ciddi bir dejenerasyona uğramış, değiştirmek zorunda kaldığımız şehirle karşı karşıyayız. Sağlıklı bir planlamanın yapılabilmesi iyi bir dizaynın sağlanması için sizlerden tecrübelerinizi bekliyoruz. Hızlı ilerleyen şehir merkezlerindeki yeni uygulamaların geleceğini ve bunların geleceğini görmüş arkadaşlarımızla beraber burdayız. Biz 1990 ların başında 20 bin nufüsla başlayan şu an 100 binin üzerinde insanın yaşadığı bir Rize'den bahsediyoruz. Şehirlere bakmak istediğimizde şehirler ülkenin kültür kodlarını taşıyorlar. Şehrin hafızasının olması lazım. Bütün kültürel öğeleri yansıtan mimarimiz olması lazım. Buradan baktığımız zaman; sadece mühendislik ve mimarı yönden, Şehir planlamacılarımızın gözüyle baktığımız zaman, dünden bu güne neleri yanlış yaptık bunları anlamak adına bu çalıştay'ın yararlı olacağını sanıyorum. Fazla sözü uzatmak istemiyorum ama bu çalıştay'ın bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşümle yapmak istediklerimizin kurulmasını istiyoruz. Her ne kadar 100 yıllık bir şehirden bahsediyor olsak da yenilikler istiyoruz. Çalıştay'ın herkese hayırlı olmasını diliyorum " diye konuştu.

Çalıştay, Prof. Dr. Metin Şenbil'in moderatörlüğün de katılımcı panelistlerin sunumuyla devam etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri