Başkan Mahçiçek'ten Öğretmenler Günü'nde Çiçekli Kutlama

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, öğrenmenin yaşının olmadığı, öğretmenin de çok kıymetli olduğu inancıyla yetiştiriyoruz çocuklarımızı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

"En değerli varlıklarımız çocuklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz, onlara sadece bilgi öğretmiyor, ahlakları, erdemleri ve duruşlarıyla da örnek oluyorlar. Hayatlarını öğretmeye adamış en kutsal mesleklerden olan öğretmenlik vazifesini ifa eden öğretmenlerimizi öncelikle canı gönülden kutluyorum. Çünkü bu zorlu mesleği seçmek ayrı bir özveri gerektiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözü yapılan görevin ne denli sorumluluk gerektirdiğini göstermektedir.

Onikişubat Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde bulunan tüm öğretmenlerimize minik hediyelerimizi takdim ettik.

Öğretmenlik mesleğini hakkıyla yerine getirmek için çalışan, zorluklarla mücadele eden, çocuklarımıza öğrenim hayatları boyunca eşlik eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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