Başkan Kuş mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Hafta sonu mesaisini kırsalda geçiren Başkan Kuş, kırsal mahallelerde ekipler tarafından yapımı tamamlanan ve tamamlanma aşamasında olan çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Meclis Ahmet Çoban ve Mehmet Demir'le birlikte Umuroba mahallesine geçen Başkan Kuş, yapımı tamamlanan çok amaçlı salonda incelemelerde bulundu. Çalışmaların sürdüğü alanlarda incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Kırsal Mahallelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Şuanda Umuroba Kırsal Mahallemizdeyiz. Meclis Üyelerimiz ve Başkan Yardımcılarımız ile mahallemizi ve muhtarımızı ziyaret ettik. Muhtarımızın bizlerden talepleri olmuştu, çok amaçlı salonunun genişletilmesi ve tadilatı için biz Muhtarımıza söz verdik ve çok şükür geçen hafta yapımı tamamlanıp bitti. Anahtarı teslimini ettik. Muhtarımız bizden peyzaj çalışması talebinde bulundu ve arkadaşlara talimatımızı verdik. Kısa bir süre içerisinde İnşallah Umuroba mahallemizin çok amaçlı salonunun herhangi bir eksiği kalmayacak ve çok amaçlı salonumuzu hizmete açmış olacağız. Bayraklı mahallemizde de Muhtarımız, Meclis Üyesi arkadaşlarımız ile Bayraklı Mahallemizde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Geçmişte gerçekten hizmet görmemiş bir mahallemiz. Seçimlerden önce ve seçimlerden sonra Muhtarımızın bizlerden köy içi stabilize talepleri olmuştu. Hem köy içi taleplerini karşıladık ve bitirdik hem de çok amaçlı salon için de çalışmalarımız tamamlanma aşamasında. Kısa süre içinde çok amaçlı salonun anahtarını da kendilerine teslim edeceğiz" dedi.

Bölgedeki hummalı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Bayraklı Mahalle Muhtarı Nurettin Aslanlı ve Umuroba Mahalle Muhtarı İbrahim Çiftçi de Başkan Kuş ve ekibine teşekkür edip, "Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a mahallemize göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Mahallemizin yol içi çalışması bitti. Şimdi de çok amaçlı salonumuzun yapımı son aşamasına geldi. Mahallem adına Başkanımıza çok teşekkür ederim. Eyyübiye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, ekip arkadaşlarına da şükranlarımı sunuyorum. Mahallemizin çok amaçlı salonunun sözünü vermişti ve yaptılar. Mahalle sakinlerim adına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA