Başkan Kurt ilçe belediyelerini ziyaret etti
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Başkan Kurt ilçe belediyelerini ziyaret etti

29.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:02
Başkan Kurt ilçe belediyelerini ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova, Mihalıççık ve Alpu belediyelerini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova, Mihalıççık ve Alpu belediyelerini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçe belediyelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Kurt'un ilk adresi Beylikova Belediyesi oldu. Burada Belediye Başkanı Özkan Alp ile bir araya gelen Başkan Kurt, geçtiğimiz haftalarda ablası Saadet Kılıç'ı kaybeden Alp'e başsağlığı dileklerini iletti.

"Önemli olan hemşehrilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti ulaştırmak"

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Başkan Kurt, daha sonra Beylikova'dan Mihalıççık'a geçti. Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'u makamında ziyaret eden Başkan Kurt, Çorum'a çalışmalarında başarılar diledi. Belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çeken Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin tüm ilçe belediyelerin yanında olduğunu kaydetti. Kazım Kurt, "Önemli olan hemşehrilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti ulaştırmak. Bu nedenle de belediyeler arası iletişim ve dayanışma çok önemli. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak ilçe belediyeler ile dayanışma içinde olmaya hazırız" dedi.

"Alpu Belediyesi ile dayanışmamız ilçe belediyelere örnek olsun"

Başkan Kurt'un son adresi Alpu Belediyesi oldu. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller'in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, Güller'e başarılarının devamını diledi. Odunpazarı Belediyesi ve Alpu Belediyesi'nin birlikte örnek çalışmalara imza attığını ifade eden Kurt, "Bugün Beylikova ve Mihalıççık Belediyelerini de ziyaret ederek Belediye Başkanları ile bir araya geldik. Yaptığımız her ziyarette belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çektim. Bu dayanışmanın en güzel örneklerini Alpu Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi kullanmaya başladı. Karşılığında da Alpu Belediyesi'ne kilit taş veriyoruz. Umarım bu dayanışmayı tüm belediyeler ile gerçekleştiririz. Alpu Belediyesi ile dayanışmamız ilçe belediyelere örnek olsun" dedi.

Başkan Kurt'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Başkan Kurt'a nazik ziyareti için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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