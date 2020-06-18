Başkan Küçük'ün vefat haberine AK Parti'den yalanlama
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Başkan Küçük'ün vefat haberine AK Parti'den yalanlama

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün vefat ettiği haberleri üzerine AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Başkan Küçük'ün vefat haberine AK Parti'den yalanlama
18.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:28

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün vefat ettiği haberleri üzerine AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün (78) kalp ameliyatı olduğu İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti yönündeki iddiaların kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Küçük'ün vefat ettiği haberlerinin Malatya'da basın haber sitelerinde de çıkması üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanlığı, haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklamada, "Bazı haber siteleri ve sosyal medyada paylaşılan Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük'ün vefat haberi asılsızdır. Kendisi geçirdiği ameliyat sonrası hastanede yoğun bakımda tedavi görmektedir" denilirken, Doğanşehir Belediye Başkan vekili Durali Zelyurt'da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Zelyurt, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün İstanbul'da daha önceden planlanan ameliyatının dün başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Ameliyat sonrası prosedür gereği yoğun bakımında yatması gerekmektedir. Şuan için sağlığı ile ilgili süreçte bir problem yoktur. Bu durumda herkesin olduğu gibi Başkanımızın da dualarınıza ihtiyacı vardır. Bunun dışında farklı bir gelişme yoktur. Başkanımız için dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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