Başkan Köse: "Çay Mahallesi'nin su sorununu çözeceğiz"
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Başkan Köse: "Çay Mahallesi'nin su sorununu çözeceğiz"

Başkan Köse: 'Çay Mahallesi'nin su sorununu çözeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Safranbolu 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Recep Sönmez ve bazı mahalle sakinleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Safranbolu 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Recep Sönmez ve bazı mahalle sakinleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Yazıköy'e bağlı Çay Mahallesi'nin yaşadığı su sorunu görüşüldü. Muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Köse, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kısa bir süre zarfında çalışmaların başlatılarak, sorunun çözüleceğini söyledi.

Yaklaşık 600 metrelik boru hattının 10 gün gibi kısa bir sürede döşenerek, Safranbolu şebekesinden Çay Mahallesi'ne su verileceğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Değerli muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz sorunu ilettikleri andan itibaren, çözüm odaklı proje üretmeye başladık. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalara başlayacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi, amacımız çok daha yaşanılır bir Safranbolu." dedi. - KARABÜK

Başkan Köse: 'Çay Mahallesi'nin su sorununu çözeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Köse: "Çay Mahallesi'nin su sorununu çözeceğiz" - Haberler
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