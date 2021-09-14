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Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Belediyenin süren, projelendirilen ve planlanan çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Köse, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin görüş ve fikirlerini dinledi.

Yapılan değerlendirme toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Köse, "Hemşehrilerimizin doğru bilgiye ulaşması, yaptığımız ve planladığımız çalışmaları tanıtılması konusunda basın mensuplarımıza önemli görevler düşüyor. Bugün de yaptığımız çalışmaların bilgilendirmesini yapmak ve gazetecilerimizin fikirlerini dinlemek için istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden bu güne tek derdimiz Yozgat'ımızın kalkındırılması oldu. Şehrimize değer katmak için, ekibimizle birlikte gece gündüz mesai harcıyoruz. Harcanan bu mesailerin sonucunda, ortaya güzel projeler çıkıyor. Bu projelerimizin tamamını bugün gazeteci arkadaşlarımızla paylaştık. İnşallah, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, esnaflarımızla, toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelecek, çalışmalarımızı anlatıp fikirlerini dinleyeceğiz. Yozgat'ımız için atılacak tüm adımları ortak akılla yürütmeyi sürdüreceğiz.

Toplantımıza katılan, değerli fikirlerini paylaşan yerel ve ulusal basın temsilcilerimize şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum." dedi. - YOZGAT

Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi

Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi

Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi

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