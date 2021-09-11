Başkan Koloğlu Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Koloğlu Ankara'da ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Koloğlu Ankara'da ziyaretlerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte Ankara'ya gitti. Burada bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Koloğlu, daha sonra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i makamında ziyaret etti. Koloğlu daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne giderek burada Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ı ve Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 'ı ziyaret ederek Cumayeri'nde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE

Başkan Koloğlu Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Başkan Koloğlu Ankara'da ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Abdullah Avcı
Magazin Kaan Yıldırım Deniz Akkaya Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Diego Abdullah Avcı Fatih Terim
Tüm Haberler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Koloğlu Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 10:46:42. #1.11#