Başkan Köksal, "Sağlık personellerimize karşı yapılan talihsiz olayı takip ediyoruz"
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Başkan Köksal, "Sağlık personellerimize karşı yapılan talihsiz olayı takip ediyoruz"

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık personellerimize karşı yapılan talihsiz olayı takip ettiklerini açıkladı.

Başkan Köksal,
08.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:54

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık personellerimize karşı yapılan talihsiz olayı takip ettiklerini açıkladı.

Köksal, sağlık personeline yapılan fiili saldırı beyaz kod verilmek üzere adli mercilere sevk edilmiş durumda olduğunu belirtti. Ayrıca Memur -Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Muammer Karaman'ın talihsiz açıklamalarını da sosyal medya üzerinden takip ettiklerini anlatan Köksal, "Keşke Memur Sen'in Eskişehir'de en büyük sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şahsımı arayıp aile hekimliği ve gerçekleşen olayı bizden de dinleseydi. Yapılan açıklamanın tamamen tek yönlü ve oluşan algıyı tamamen farklı bir yere çekme amacıyla yapıldığı açıktır. Sağlık çalışanları olarak hiçbir şekilde; dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmaksızın 7/24 gece gündüz hizmet eden bir gruba, Sayın Muammer Karaman'ın yaptığı açıklamalar kabul edilemez ve baş örtüşü yasağı için Sağlık Sen ve teşkilatının da vermiş olduğu mücadeleyi hatırlatmak isteriz. Sağlık çalışanlarına sebebi her ne olursa olsun yapılan, ahlaki değerlerimizle de örtüşmeyen bu tür eylemler, sadece sağlık çalışanlarına değil, toplum sağlığına kasteden saldırılar olduğunu da belirtmek isteriz" dedi.

Hasan Hüseyin Köksal, yaşanan bu talihsiz olayın, aylardır uyarmamıza rağmen aile hekimliği sisteminin üzerine yüklenmiş yanlış işlerden sadece birisi olduğunu belirterek, "Eskişehir'de İl Sağlık Müdürümüz Uğur Bilge'nin Aile Hekimliği Profesörü, Halk Sağlığı Başkanı Aslı Melek Zeytin'in ve Başkan Yardımcısı Ahmet Mamur'un Aile Hekimi Uzmanı olması olayın içeriği açısından düşündürücüdür. İlimizde raporlardan dolayı çok sayıda mağdur vardır. Başta aile hekimlerimiz mağdurdur. Devlet kurumlarının satrançtan spora, işe girişten, sınav mülakatına kadar istenilen her türlü raporu aile hekimliğinden temin edin demesi ve zaten iş yükü çok fazla olan aile hekimlerimizi daha fazla yormakta ve hasta yakınları ile karşı karşıya getirmektedir. Vatandaşlarımız yüzde 100 haklı bile olsalar çözüm olarak ikili tartışma, sataşma, hesap sorma, fiili müdahale hakkı vermiyor. Hak arama merkezleri bellidir. İlimizde başta servisçiler, hostesler, birçok konuda aile hekimliği sistemine yüklenmiş ucu açık kambur vardır. Korona virüsü ile beraber aile hekimlerimiz ve çalışanları evde tatilde bile çalışmak zorunda bırakılmıştır. Halının altına sorunlar süpürenler için talihsiz bir olay yaşanmıştır ancak olayın siyasi bir alana çekilmesi hoş bir görüntü değildir. Olaya konu Aile hekimleri Derneğinin iletişime açık işbirliğine açık olmalı ki bu olayların önüne hep beraber geçelim. Genel yetkili sendika olarak Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezinde görevli sağlık çalışanlarına ve üyelerimize her türlü hukuki desteği vereceğimizi, sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirmek isteriz" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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