Başkan Kırhasanoğlu Başarılı Sporcuları Ağırladı

Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Gaziantep'te 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını konuk etti.

Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlhan Bahçekapılı, ziyarette yaptığı konuşmada, şampiyonada 45 kiloda Mehmet Akif Çıtlak'ın Türkiye birincisi, 40 kilo ise Gürkan Kağan Kılıç'ın Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

Hedeflerinin bu ay içerisinde Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda da başarılar elde etmek olduğunu dile getiren Bahçekapılı, kendilerine destek olan kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu da sporcularla bir kez daha gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu gibi başarılar ilçemizin tanıtımı açısından gurur verici. Bununla alakalı bizleri onurlandırdıkları için sporcularımıza ve antrenörümüz ile emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ileride daha iyisi olacak." ifadelerini kullandı.