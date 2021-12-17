Başkan Kılıç: "Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz" - Haberler
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Başkan Kılıç: "Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz"

Başkan Kılıç:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalıştıklarını söyledi.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hamit Kılıç, gelenek haline getirdiği mahalle gezilerine ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşla bir araya gelerek istişare eden Başkan Kılıç, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye onlarla hasbıhal etmeye devam ediyoruz. Bizler için esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini yerinde dinlemek çok önemli. Biz esnaf ve vatandaşlarımızın dertleri ile dertleniyoruz, sorunlarını taleplerini dinliyor, yerinde çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bafralıların talepleri için sürekli sahada olmayı sürdüreceklerini ifade eden Başkan Kılıç, ayrıca şunları söyledi:

"İstişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz." - SAMSUN

Başkan Kılıç: Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz

Başkan Kılıç: Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz

Başkan Kılıç: Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz

Başkan Kılıç: Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz

Başkan Kılıç: Daha yaşanabilir ve modern bir Bafra için çalışıyoruz

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