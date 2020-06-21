Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Başkan Kılca:
21.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:46

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin 30 farklı noktasında yol yapım ve asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Göçü ve İsmil mahallelerini ziyaret ederek fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede yaptığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, ekiplerinin geçtiğimiz asfalt sezonunda Karatay'ın dört bir yanında çalışma yaptıklarını ve bu konuda önemli bir mesafe kaydettiklerini ifade ederek bu dönemde de gayretlerine devam ettiklerini söyledi.

"30 farklı noktada yol yapım ve asfalt çalışmamız var"

Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Kılca, "Yol hayattır, yol medeniyettir diyerek yola çıktık ve bu asfalt sezonunda 200 bin ton asfalt serimi gibi önemli bir hedef belirledik. Bu kapsamda da Karatay'da altyapısı tamamlanmış yerlerde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, şu anda ilçemizin 30 ayrı noktasında tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi çalışmasını sürdürüyor. Bugün de İsmil ve Göçü mahallelerimizdeyiz. İsmil, merkeze uzak ama nüfus olarak en kalabalık mahallelerimizden birisi. Geçtiğimiz yıl KOSKİ Genel Müdürlüğümüz buradaki altyapı çalışmasını tamamlamıştı. Bizler de sıcak asfalt serimini yapıyoruz. İnşallah İsmil'de bu yıl özellikle ana arterlerde sıcak asfalt işlerimizi tamamlamış olacağız. İsmil-Ovakavağı arasındaki 9 kilometrelik yolu da genişlettik ve ekiplerimiz bölgede asfalt çalışması yapıyor. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bunun için gayretimiz sürecek" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Emre Kınay Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkan Kılca: "Yol hayattır, yol medeniyettir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 12:18:07. #1.14#
title