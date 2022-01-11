Başkan Kibar: "Belediye olarak çocuk ve gençlere yatırım yapıyoruz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, çocukların mutlu, güvenli ve güzel vakit geçirmeleri için çalışma sürdürdüklerini belirterek, "2 buçuk yılda 16 yeni park yaparak, 36 parkın modernizasyonunu gerçekleştirdik. 2022 yılında da 10 yeni çocuk parkı daha yapıyoruz" dedi.

Fatsa Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde donanımlı çocuk oyun parkı çalışmalarını sürdürüyor. Fatsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Doğu Sokakta yapılan tam teşekküllü yeni çocuk oyun parkı, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Çocukların, keyfini çıkararak oynadıkları oyun guruplarının yanına, gençlerin ve yetişkin bireylerin spor yapabilmeleri için fitnes spor aletleri de yerleştirildi. Oyun grupları, spor aletleri ile tam teşekküllü yapılan parkın peyzaj düzenlemesinin yanı sıra, parka kamelya ve piknik masası gibi kent mobilyaları konulacak.

Belediye olarak yatırımları daha çok çocuk ve gençlere ayırdıklarını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Geleceği güvence altına almanın yolunun sağlıklı ve güvenli ortamlarda genç nesiller yetiştirmektir. Fatsa ilçemizde göreve geldiğimiz günden bugüne, sokaklarımızın en güzel aksesuarı olan 16 çocuk parkı yaptık, 36 parkımızı baştan aşağıya yenileyerek modernizasyonunu gerçekleştirdik. 2022 yılında da 10 yeni çocuk parkını daha hizmete sunacağız. Yarınımızı emanet edeceğimiz evlatlarımız için her alanda hiçbir engel tanımadan hizmet etmeyi sürdürürken tek beklentimiz çocuklarımızın güvenli ve konforlu alanlarda oynamaları, içten bir gülümseme ve mutluluğudur. Bizler en büyük hakları mutluluk olan çocuklarımızın konforu ve güvenliği için canla başla çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU