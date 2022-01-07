Başkan Keskin gençlerle bir araya geldi
AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin gençlerle bir araya geldi.
DÜZCE (İHA) - Ak Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin gençlerle bir araya geldi. Keskin, gençleri büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmaya davet etti.
Ak Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, parti binasında gençlerle bir araya geldi. Kendisini ziyarete gelen gençlerle eğlenceli oyunlar oynayan Keskin, "AK gençliğimiz partimiz kurulduğu günden bu güne iktidarımızın ve yaptıklarımızın sürükleyici gücü oldu. Bu yıl saha çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Hedeflerimizi de gençlerimizle birlikte yakalayacağız. Hep birlikte, kapı kapı gezerek dokunduğumuz insan sayısını iki katına çıkartacağız. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimizi anlatacağız. Gençlerimizin olduğu her yerde asla umut bitmez, üretim bitmez. Biz AK Parti olarak gençlerimize güveniyoruz. AK kadroların 19 yıllık başarısının bir sırrı da budur" dedi.
Başkan Keskin, gençleri siyaset yapmaya, araştırmaya ve büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmaya davet etti. - DÜZCE
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