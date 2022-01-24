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Başkan Kepez'in Ankara temasları

Başkan Kepez'in Ankara temasları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'i ziyaret etti.

İNHİSAR, BİLECİK (İHA) - İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'i ziyaret etti.

Ankara ziyaretleri kapsamında Bakan Yardımcısı Suver'i ziyaret eden Başkan Kepez, müşterek yapılabilecek konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Kepez'e İnhisar Kaymakamı Elifnur Saçal ve AK Parti İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten de eşlik etti. Gerçekleştirilen görüşmede İnhisar ile ilgili projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kepez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Suver'e hediye takdim etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hasan Suver, İnhisar, Ankara, Kepez, Yerel, Haber

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