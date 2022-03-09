Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı - Haberler

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Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak seçildiği günden itibaren yapmış olduğu icraatlarla ilgili sunum yaptı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak seçildiği günden itibaren yapmış olduğu icraatlarla ilgili sunum yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Başkan Kepez, belediye başkanlığından bugüne ilçede yaptığı icraatları anlatan bir sunumla yönetim kurulunu bilgilendirdi. "İnhisar küçük projeleri büyük sloganıyla ilçemize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim" diyen Başkan Kepez'e İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından teşekkür belgesi verildi. - BİLECİK

Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Kepez, AK Parti, Bilecik, Kepez, Politika, Haberler

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