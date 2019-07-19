Başkan Kazım Kurt mahalle muhtarlarını ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 75. Yıl ve Gündoğdu mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görevlerinin hayırlı olmalarını ve başarılı çalışmalar yapmalarını diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 31 Mart Yerel seçimlerinde muhtar seçilen; 75. Yıl Mahalle Muhtarı Asaf Karabulut ve Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan'ı ziyaret etti. Başkan Kurt'un ilk adresi 75. Yıl Mahallesi Muhtarlığı oldu. Burada Muhtar Asaf Karabulut ile bir araya gelen Başkan Kurt, Karabulut'u tebrik etti.

Bir süre Karabulut ile sohbet eden Başkan Kurt, Karabulut'a başarılar diledi. Başkan Kurt, "Muhtarlarımız, mahallenin sorunları ile belediye arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmekte. Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı kısacası tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesi'nin mahalledeki temsilcisi. Bir mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA