Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
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Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs ayı Meclis Toplantısına katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs ayı Meclis Toplantısına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBB Meclis Üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ankara Meyra Palace Otelde düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlık ettiği Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında, 2020 yılı Faaliyet Raporu ve 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek karara bağlandı. Birlik Başkanı, Başkanlık Divanı ve Encümen üyeleri seçimlerinin yapıldığı toplantıda, TBB Başkanlığına yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e görevinde başarılar dileyen Başkan Kayda, "Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı Meclis Toplantımızı, Birlik Başkanımız ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başkanlığında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile TBB Meclis Üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı öncesinde, TBB Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e Salihli'mizde yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısında alınan kararların ülkemize ve Salihli'mize hayırlar getirmesini dilerim. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile Başkanlık Divanı ve Encümene seçilen meclis üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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