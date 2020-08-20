Başkan Kayda, sosyal belediyecilik projelerini değerlendirdi Sosyal belediyecilik anlamında yapılacak olan sosyal projeler ve faaliyetlerle ilgili olarak bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak güzel şehrimize hizmet ediyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında yapılacak olan sosyal projeler ve faaliyetlerle ilgili olarak bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak güzel şehrimize hizmet ediyoruz" dedi.

Salihli Belediyesi olarak sosyal projeler hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Kayda, sosyal belediyecilik anlamında sportif ve sanatsal faaliyetler ile kültürel etkinliklere her zaman destek verdiklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in, "Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmekle birlikte, o şehirde yaşayanların kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir" sözünü hatırlatan Başkan Kayda, "Üretken belediyecilik ilkemizle çalışarak güzel şehrimize hizmet ediyoruz. Rutin belediye işlerini zaten yapıyoruz. Önemli olan sosyal belediyecilik anlamında projeler hazırlamak ve bu tür sosyal faaliyetler ile insanlarımıza dokunarak gönüllere girmektir. Gıda Bankamız aracılığı ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşıyoruz. Ekibimle birlikte daha başka hangi alanlarda vatandaşlarımıza yardımcı olabiliriz diye yeni projeleri görüşerek istişarelerde bulunuyoruz. Ben aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinin de başkanlığını yapıyorum. Salihli OSB'yi yatırım için tercih eden iş insanlarımızı iş arayan vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamaları için Belediyemiz ortaklığında kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve can dostlarımıza yönelik daha başka neler yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz konularında değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Başkan Zeki Kayda başkanlığında, Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, daire müdürleri ve eğitimciler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA