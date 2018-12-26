Başkan Karaduman'dan 'Asgari Ücret' Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere net 2 bin 20 lira olarak açıklanan asgari ücretin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin yüzde 26'nın üzerinde yükselerek 417 lira arttığına dikkat çeken Karaduman, AK Parti olarak ilk günden itibaren milletin refahı ve huzuru için adımlar attıklarını belirtti. 417 lira artışın hem işçileri hem de toplumu memnun ettiğini vurgulayan Karaduman, "Şu önemli noktayı da belirtmek gerekiyor: Bu rakam bekar işçi baz alınarak tespit edilmiştir. İşçinin evli ve çocuklu olma durumuna göre de rakam yükselebiliyor. Yeni yıl müjdeleri bir kez daha göstermiştir ki Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, milletimizin refah ve huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirmesi için gerekeni yapmıştır. Ayrıca 2019 ve 2020 yılında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini de devletimiz üstlenecek olması da hem işçi hem de işverenler için önemli. Biz milletimize hizmet noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık" dedi.

Yerel seçim sürecine de değinen Karaduman, "Uzun süredir sahadayız. Tevazu samimiyet ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada milletimizin sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyoruz. Milletimiz bize güveniyor. AK kadrolar olarak milletimize daha önce olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA