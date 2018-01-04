Başkan Kara'dan İl Sağlık Müdüra Demirle Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Mehmet Metin Demir ile Hastane, Başhekimliğe atanan Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Başkan Kara beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Mehmet Ali Eryılmaz, Ahmet Polat ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Mehmet Metin Demir ile Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliğe atanan Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu. Belediye Başkanı Hasan Kara Sağlık Müdürlüğü ziyaretinde, yeni hastanenin ihalesinin Mart ayında yapılacağını belirterek yaklaşık 30 milyonluk bir sağlık yatırımının Kilis halkına sunulacağını ifade etti. Kara, Suriye'de yapılacak sağlık yatırımlarının kontrolü, teşkilatlanma ve planlamasının Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edileceğini belirtti. - KİLİS