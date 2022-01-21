Başkan Kanar'dan öğrencilere karne hediyesi

Başkan Kanar'dan öğrencilere yarıyıl mesajı

BURSA - Mustafakemalpaşa'da 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle bu heyecana evinden ortak oldu. Binlerce öğrenciye yazdığı bir mektupla seslenen Başkan Kanar, karne hediyesi olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan bilim çocuk dergisi hediye etti.

Başkan Kanar mektubunda, "En kıymetlimiz, sevgili çocuklar, sizleri çok, ama çok seviyorum. Tüm çalışmalarımızın merkezinde sizler varsınız. Size, doğası ve tüm değerleri ile yaşanabilir bir Mustafakemalpaşa bırakmak en önemli önceliğimiz. Yorucu ama bir o kadarda verimli bir dönem geçirdiğinizi biliyorum. Şimdi bu yorucu maratona kısa bir mola verme zamanı. İyi tatiller, iyi eğlenceler. Hepinize, ailenize sağlıklı, huzurlu ve başarılı upuzun bir ömür diliyorum. Tüm fikirlerinizi, önerilerinizi, önerilerinizi kankanız, abinizle paylaşmayı unutmayın. Her zaman iletişimde kalalım" ifadelerine yer verdi.

Mevlana İlkokulunda gerçekleştirilen karne törenine Başkan Kanar'a vekaleten Başkan yardımcısı Ersin Ekici katılırken, okulda akademik, sportif ve kültürel alanlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karne hediyesi için teşekkür eden öğrenciler, kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde istirahat eden Başkan Mehmet Kanar'a geçmiş olsun dileğinde bulundular.