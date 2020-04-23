Başkan Kalkan: "Milletin vicdanının ve iradesinin temsilcisi TBMM 100 yaşında"
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Aydın Kalkan, 23 Nisan, Güncel, Haber

Başkan Kalkan: "Milletin vicdanının ve iradesinin temsilcisi TBMM 100 yaşında"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan basın açıklaması yaptı.

23.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:05
Başkan Kalkan:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan basın açıklaması yaptı.

Başkan Aydın Kalkan'ın açıklaması şöyle; "Bir asırlık tecrübeyle kökleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. açılış yıl dönümünü, tüm dünyanın bir salgının kuşatması altında kaldığı önemli ve kritik bir süreçte kutluyoruz. Bu kritik dönem bağımsızlığın, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 23 Nisan 1920, vatanın işgal, milletin yok edilmek istendiği zorlu bir dönemde, milli iradenin toparlanışına, destansı direnişine ve varoluşuna şahitlik ettiği bir tarihtir. Milletimiz, hiçbir surette iradesine zincir vurulamayacağını bütün dünyaya ilan etmiş, 'Hakimiyet milletindir' düsturuyla Meclis'i kurtuluş savaşının karargahı, istiklal ve istikbalimizin sembolü yapmıştır. TBMM, milletin zamanları aşan birliği, bütünlüğü, değerlerinin yaşatılması, ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması, varoluş mücadelemizin adresi olması bakımından vazgeçilmez önemdedir. Kurumsal kimlik ve mahiyet kazanan tam bağımsızlık ve özgür irade ısrarımızın çocuklarımıza armağan edilmesi, milletçe varlık iddiamızın geleceğe kök salması idealini içermektedir. İstiklal ve özgürlük, çocuklarımız üzerinden gelecek nesillere ve çağlara miras olarak bırakacağımız en önemli değerlerden biridir. Tarihsel, kültürel benlik ve kimliğimizin belirgin niteliğini ifade eden bu değerlerin çocuklarımıza kazandırılmasında en büyük görev eğitim sistemine düşmektedir. Çocuklar ancak milli, manevi değerlere dönerek, tarihini anlayarak, köklerini bilerek geleceğe bakabilir. Çocuklarını ve gençlerini bu bilgi ve bilinçle donatmayı başaran milletler ancak geleceğe emin adımlarla yürüyebilir. İçeriden veya dışarıdan milli iradeyi sınırlamayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan her vesayet girişimi, bugünümüze ve geleceğimize vurulmak istenen bir darbedir. Millet ruhunu ve dinamizmini etkili yaşatma çabası, milli iradesiyle bütünleşen demokratik atılım ve açılımı gerektirmektedir. O nedenle, gerçek karşılığını milletin sinesinde bulan milli irade, değişen şartlarda verilen değişik tepki biçimleriyle millete kurulan her kumpası, her ihaneti reddetmiştir. Öncekilerde olduğu gibi, son olarak 15 Temmuz'da milli iradesine vurulmak istenen darbelere millet gereken cevabı vererek tarihi yürüyüşüne devam etti, ediyor. 15 Temmuz'da Meclis'e saldırı olması, saldırının neye, hangi değerlerimize, ideallerimize olduğunu ve neyi savunduğumuzu izah etmesi bakımından önemlidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyarak dünyaya el uzatmaya çalıştığımız bu zor günleri tarihe kaydederek, bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerimizde karşılayacağız; TBMM'nin çağrısıyla İstiklal Marşımızı bu kez evlerimizde aile fertleriyle okuyacağız ve bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızı balkonlarımızda dalgalandıracağız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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