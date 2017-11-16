Başkan Kale; "En Büyük Engel Kalplerdedir"

İncirliova Belediye Başkanlığı ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen "Engelsiz Bir Yaşam İçin El Ele" programında Aydın il genelinde yaşayan tüm engelli vatandaşlar bir araya geldi.



İncirliova Belediyesi tarafından hizmete açılan Şaban Bozkurt Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelip doyasıya eğlenen engelli vatandaşlar organizasyonu düzenleyen İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'ye teşekkür etti.



Söz konusu programı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde organize etmeyi planladıklarını ancak hava şartlarından dolayı öne aldıklarını dile getiren Başkan Kale; "Biliyoruz ki en büyük engel kalplerde olandır. İncirliova Belediyesi olarak siz değerli vatandaşlarımızı bir araya getirip tüm engelleri ortadan kaldırmak için çaba sarf etmekteyiz. Bugün İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ile ortaklaşa bir etkinlik yaptık. Birkaç saat için bile olsa değişik bir ortamda nefes almaları, hayatı paylaşmaları noktasında engelli kardeşlerimizi bir araya getirmekten dolayı mutluyuz. Fiziki engeli olan insanlarımızın bir arada bulunmalarını sağlayarak yüzlerinin tebessüm etmelerini istedik. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Buraya gelen kardeşlerimizin yüzündeki gülümseme, mutluluk bizleri mutlu etti." dedi.



"Biz Bir Aileyiz" sloganıyla hareket edeceklerini vurgulayan İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Baki Aslantaş, "İyi günde kötü günde hep beraber olacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sadece bir gün kutlama yapmak istemiyoruz. Her hafta, her gün, 24 saat bir birimize destek olacağız" diye konuştu.



Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Baki Aslantaş, kendilerini destekleyen İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve Aydın Sivil Topluk Platformları Başkanı Veli Tiryaki'ye plaket takdim etti.



Konuşmaların ardından engelli vatandaşlar, ebru yaptı. Başkan Kale, ebru yapan engelli vatandaşlara yardımcı olurken aileler yapılan etkinlikten oldukça memnun kaldı. Programın sonunda müzik eşliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. - AYDIN