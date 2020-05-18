Başkan Kalaycı'nın Kadir Gecesi mesajı
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Başkan Kalaycı'nın Kadir Gecesi mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kalaycı'nın Kadir Gecesi mesajı
18.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:52

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında on bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketine bereket katan Kadir Gecesinin, ilahi müjde ile bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtti.

Bir yandan pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bir yandan da Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın coşku ve heyecanını yaşadığını kaydeden Kalaycı, "Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdendir. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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