Başkan Kafaoğlu Açıklaması

21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle Balıkesir Altıeylül Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, down sendromlu çocukları yılın sadece bir günü değil her gün hatırlamak gerektiğini söyledi.

21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle Balıkesir Altıeylül Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Vali Ersin Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Kafaoğlu, bu özel çocukların hayatlarını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bugün 21 Mart Down Sendromlular günü. Öncelikle bu çocuklarımızı sadece bir gün hatırlamakla olmaz. Hayat devam ediyor. Gün 24 saat. Ay 30 gün, yıl 365 gün. Senenin bir gününde hatırlayıp diğer günlerde unutmak asla olmaz. Tabi buradan maksat bir farkındalık oluşturmak. Toplumun içinde bu kardeşlerimizin de yaşadığını diğer fertlere duyurmak konusunda bugünlerin ciddi katkısı oluyor. Asla yalnız değilsiniz. Yalnız yürümeyeceksiniz. Yalnız olmadığınızın göstergesi burada açıkça gözleniyor. Devletimiz uzun zamandır bu çocuklarımızı topluma kazandırabiliriz bunun için çalışıyor. Özellikle son 10-15 yıldan bu yana bu kardeşlerimizle ilgili özel eğitim merkezlerine bizzat devlette girerek bu mekanı kazandırdı. Özel eğitim yapan diğer özel eğitim kurumlarını da devletimiz destekliyor. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Her bir fert bizler için önemlidir. Balıkesir'de 1 milyon 205 bin insanımız var. Onların tamamına ulaşmak, tamamını mutlu ve huzurlu kılmak için çalışıyoruz. Bu yavrularımız da bizim yavrularımız. Asla onları yalnız bırakmayacağız. Hayatın içinde hep beraber onların yaşamını kolaylaştırmak, velilerinin hayatını kolaylaştırmak noktasında üzerimize düşen her görevi yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum."

Program kapsamında down sendromlu çocukların hazırladığı gösteriler sergilenirken, yapılan etkinlik izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. - BALIKESİR