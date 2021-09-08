Başkan Işık: "Zabıta, belediyenin kurumsal gücünü temsil ediyor"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zabıta Haftası dolayasıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zabıta Haftası dolayasıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zabıta Müdürü Yılmaz Yaman ve zabıta personelini tebrik eden Başkan Işık, müdürlüğün hizmetlerinin vatandaşlarla barış için sürdürüldüğünü belirtti.

Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zabıta Müdürü Yılmaz Yaman ve Zabıta personeli ile bir araya geldi. Başkan Işık, belediyelerin kamusal gücünü zabıtaların temsil ettiğini ifade ederek, zabıtların Kütahya'mızın huzur ve sağlığı için 7-24 çalıştığını belirtti. Başkan Işık son olarak tüm zabıta ekibinin haftalarını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı