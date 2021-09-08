Başkan Işık: "Zabıta, belediyenin kurumsal gücünü temsil ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Işık: "Zabıta, belediyenin kurumsal gücünü temsil ediyor"

Başkan Işık: 'Zabıta, belediyenin kurumsal gücünü temsil ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zabıta Haftası dolayasıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zabıta Haftası dolayasıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Zabıta Müdürü Yılmaz Yaman ve zabıta personelini tebrik eden Başkan Işık, müdürlüğün hizmetlerinin vatandaşlarla barış için sürdürüldüğünü belirtti.

Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zabıta Müdürü Yılmaz Yaman ve Zabıta personeli ile bir araya geldi. Başkan Işık, belediyelerin kamusal gücünü zabıtaların temsil ettiğini ifade ederek, zabıtların Kütahya'mızın huzur ve sağlığı için 7-24 çalıştığını belirtti. Başkan Işık son olarak tüm zabıta ekibinin haftalarını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Derya Baykal Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Çağdaş Atan Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Işık: "Zabıta, belediyenin kurumsal gücünü temsil ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:23:27. #1.14#

title