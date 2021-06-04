Başkan Işık, Millet Bahçesi'nin yapım ruhsatını imzaladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Millet Bahçesi'nin yapım ruhsatlarını imzaladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Millet Bahçesi'nin yapım ruhsatlarını imzaladı. Başkan Işık, "Şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı olsun" dedi.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde bir yıl içinde tamamlanması planlanan ve Kütahya'ya özel olarak projelendirilen Millet Bahçesi'nin yapım ruhsatları Başkan Işık tarafından imzalandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ruhsat imza töreninde yaptığı açıklamada, "2 Nisan 2021 tarihinde hafriyat işlemlerine başladığımız Kütahya Millet Bahçesi projemizin, bugünde, bu proje kapsamında inşaatına başlanacak olan otopark, kafeterya, millet kıraathanesi, mescit, çini satış yeri, güvenlik ofisi, danışma bürosu, su deposu ve tuvaletlerin yapım ruhsatlarını imzalıyoruz. Şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi nasip eylesin. Millet Bahçemizin bugünden itibaren imalatına başlayabilecek noktaya geldik. Hafriyatlar tamamlandı, şuanda imalat aşamasına gelindi. Bir yıl içinde tüm imalatlar tamamlanmış olarak teslim edilecek. Şuana kadar bir aksama yok" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı