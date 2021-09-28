Başkan Işık: 'İça'nın öneri ve eleştirilerine her zaman açığım' - Haberler
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Başkan Işık: "İça'nın öneri ve eleştirilerine her zaman açığım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Işık:

Kütahya'da, 2004-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti'den Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa İça, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, 2004-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti'den Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa İça, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti. Başkan Işık, Mustafa İça'nın önerilerine her zaman açık olduğunu ifade ederek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya Belediye başkanlığı görevini yapmış eski başkanları Kütahya Belediye Meclisinde ağırlayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2 dönem Kütahya Belediye başkanlığı görevini yapan Mustafa İça'yı, pandemi döneminde meclise katılamadığı için makamında ağırladı. İça'nın öneri ve eleştirilerine her zaman açık olduğunu vurgulayan Başkan Işık, "Şehrimize 2004-2014 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapmış değerli Belediye Başkanımız Mustafa İça, pandemi süreci nedeniyle meclis toplantımıza davet ettiğimizde gelemedi. Kendisi için hazırlamış olduğumuz plaketimiz vardı. Bugüne kısmet oldu ve ziyareti nedeniyle hazırladığımız plaketi kendisine takdim ediyoruz. Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Kendisinin her zaman önerilerine, eleştirilerine açığız. Söz hakkınız baki olmak üzere tüm hemşerilerim adına bu plaketi size takdim ediyorum" dedi.

Mustafa İça ise, "Bu plaket benim için çok kıymetli. Bu güzel şehirde 10 yıl hizmet etmenin vermiş olduğu huzurla, bu şekilde anılmak bana büyük bir zevk verdi. Çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinde aşıların olmadığı dönemde risk grubunda olduğum için meclis toplantısına gelemedim. Bugün aşılarımızı olduk ve daha huzurlu bir ortam içindeyiz. Her şey geçici ama, Kütahya'ya hizmet kalıcıdır. Tecrübelerimizi mutlaka hiçbir art niyet göstermeden, sadece ve sadece Kütahya'nın gelişimi için mutlaka paylaşmak zorundayız. Her bir tecrübenin ayrı bir bedeli vardır. Bu bedeli yeni arkadaşlarımızın ödememesi lazım. El ve gönül birliği ile halkımızın seçtiği başkanımıza destek ve yardımcı olmalıyız" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber: Başkan Işık: 'İça'nın öneri ve eleştirilerine her zaman açığım' - Haberler
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