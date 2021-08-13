Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi
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Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın her noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, Parmakören Mahallesi'nde tamamlanan asfalt kaplaması ve Yeni Keresteciler Sitesi Küçük Sanayi ham yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya'nın her noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, Parmakören Mahallesi'nde tamamlanan asfalt kaplaması ve Yeni Keresteciler Sitesi Küçük Sanayi ham yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehrin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan işler hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, son olarak Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte Parmakören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan asfalt kaplamasını inceldi.

Başkan Işık, Parmakören Mahallesi'nin ardından Yeni Keresteciler Sitesi Küçük Sanayi ham yol çalışmaları yapılan bölgeye geçti. Burada da çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, çalışma ekibine işlerinde kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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