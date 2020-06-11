Başkan Hürriyet'ten Kuruçeşme esnafına maske dağıttı
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Başkan Hürriyet'ten Kuruçeşme esnafına maske dağıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, normalleşme süreci ile kepenk açan Kuruçeşme esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.

Başkan Hürriyet'ten Kuruçeşme esnafına maske dağıttı
11.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:37

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, normalleşme süreci ile kepenk açan Kuruçeşme esnafını ziyaret ederek maske dağıttı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine giren ilçede esnafları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet son olarak Kuruçeşme bölgesindeki esnafı ziyaret ederek maske dağıttı. Esnafın taleplerini de dinleyen Başkan Hürriyet'e ziyareti sırasında Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Meclis Üyeleri Tuncay Aşkın, Süleyman Şen ve Yaşar Kardaş, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kocatepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kaba, Doğan Mahalle Muhtarı Selahattin Ölmez, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy ve Yenimahalle Mahalle Muhtarı Yasin Duman eşlik etti.

Enafa maske dağıtan Başkan Hürriyet, ayrıca esnafın istek ve şikayetlerini de dinleyerek not aldı. Esnafa normalleşme sürecinde bol kazanç dileyen Başkan Hürriyet, esnafın talebi doğrultusunda iş yerlerinin dezenfekte edileceğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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