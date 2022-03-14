Başkan Himam sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek doktor ve sağlık çalışanlarını kutladı. Başkan Himam "İlçemizde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalışıp şifa dağıtan, sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum" dedi. - BALIKESİR