Başkan Hiçyılmaz: "Çanakkale Zaferi Milletimizin Dirilişidir"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Hiçyılmaz mesajında, "Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir hayat memat meselesi, milli mücadeleye giden yolda çok önemli bir kilometre taşı, milletimizin yeniden dirilişidir" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, "Milletimiz 103 yıl önce düşmana nasıl karşı durduysa, bugün de Afrin başta olmak üzere tüm terör yuvalarında verdiği mücadele ile bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya haykırmaktadır" şeklinde konuştu.

Hiçyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatanımızı işgal etmek amacıyla 103 yıl önce birleşen yedi düvelin, bugün de aynı hain oyunlara giriştiği görülmektedir.Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kastedenler yine üzerimize gelmektedir. Ancak, tüm bu oyunların milletimizin basireti ve devletimizin gücü ile hüsranauğratılacağından, küffara karşı yeni zaferler kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeaziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - KAYSERİ