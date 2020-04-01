Başkan Hasan Arslan'dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül
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Başkan Hasan Arslan'dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgını mücadele eden personele bin lira moral desteğinde bulundu.

01.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:33
Başkan Hasan Arslan'dan Koronavirüsle mücadele eden personele bin lira ödül

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs salgını mücadele eden personele bin lira moral desteğinde bulundu. Başkan Arslan, cefakarca çalışan personelini kutladı, imkanlar ölçüsünde desteğin devam edeceğini ifade etti.

Edremit Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınında fiilen çalışmakta olan toplam 190 personel için işyerinde yetkili olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile görüşerek yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesine geçici madde ekleyip yeni tip koronavirüs-Covid-19 salgınında fiilen çalışmakta olan (Dezenfektasyon, Sağlık, Temizlik Personeli ve Salgını önlemeye yönelik görev yapan diğer personel) personellere sosyal yardım olarak net 1.000 lira ödeme yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan; "Ülkemiz, sağlık ve yaşam acısından çok önemli günlerden geçerken halk sağlığı için cefakarca çalışan personelimizi kutluyorum. Bu sağında mücadele eden personellerimiz için bütçemizin yettiği ölçüde ödül olarak bu ödemeyi yapıyoruz. Güzel günlere olan inancımla, ekibimle ve personelimizle birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı'da, "Belediye Başkanımız Sayın Seman Hasan ARSLAN, Covid-19 ile mücadele eden çalışanlarımızın gerek kişisel korunmalarını ve gerekse moral ve motivasyonlarını da üst seviyede tutmak için salgın başladığından bugüne bir çok çalışma yapmıştır. Bugünde önemli bir ödül ödeneği düzenlemiş olup, emekten yana sergilemiş olduğu bu tutum hem Balıkesir'imiz, hem de ülkemiz için değerli bir örnek olması sebebiyle de Konfederasyonumuz ve Sendikamız DİSK/Genel-iş acısından da çok kıymetlidir. Kendilerine ve bürokratlarına emekçilerimiz adına Teşekkür ediyorum. Ayrıca, belediyelerde çalışmakta olan üyelerimizde, bu salgını ülkemizden defetmek için canla başla çalışmakta, halkın sağlığını korumak için önemli görevleri üstlenmektedir. Bu sebeple bir alkışı da başından beri salgınla mücadelenin içinde olan belediye emekçileri hak etmektedir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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