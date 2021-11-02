Başkan Gürün, çalışmaları inceledi sonrasında vatandaşlarla buluştu

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Meke, Bağyaka ve Yerkesik mahallelerinde yapılan 16 kilometrelik yol çalışmasını inceledi. Gürün, incelemelerin arından Bağyaka mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Menteşe İlçesi Meke, Bağyaka ve Yerkesik mahallelerini birleştiren 16 kilometrelik yolda oluşan kayma, şişme ve çukurlar nedeniyle sürücülerin araç kullanımını ve trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iyileştirme çalışması başlattı.

16 kilometre uzunluğundaki yolun 4 kilometresinde iyileştirme, sıkıştırma ve asfaltlama çalışmasını tamamlayan ekipler, kalan 12 kilometrelik kısmında da çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Gürün, "İlimizin Her Köşesine Hizmet Götürüyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte çalışmaları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Gürün ve Gümüş, incelemelerin ardından Bağyaka mahallesinde, Meke Mahalle Muhtarı Hüseyin Özkan, Denizova Muhtarı Halil Karataş ve Bağyaka Muhtarı Emin Tuğrul ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gürün, Muğla'nın her köşesine hizmet götürmeye devam ettiklerini ve aciliyet durumuna göre tüm bölgelerin eksiklerini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, "Sorunları biliyor önem sırasına göre bütçemizin elverdiği şekilde hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu güne kadar yaptığımız yatırımlara bakılınca eksiklerin ortadan kaldırılması konusunda vatandaşlarımızın bize güvenmelerini istiyoruz. Halkımız için il genelinde en ücra noktaya kadar hizmet götürüyoruz ve bundan sonrada çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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