Başkan Gürün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı
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Başkan Gürün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Başkan Gürün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos'un dünya tarihini değiştiren, Türk ulusunun kurtuluş günü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün umudu bu topraklarda bağımsızlık ateşi ile tekrar yeşerten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu olduklarını belirtti.

"30 Ağustos Atatürk ile umudun Anadolu topraklarında tekrar yeşerdiği tarihtir. "

Başkan Gürün; "Dünya tarihi sayfalarında birçok savaş ve mücadeleyi barındırır. Dünya devletlerinin bir araya gelerek bir ulusu paylaşmak istemesi ve o devleti yönetenlerinde bu işgalcilerle işbirliği yapıp ülkeyi teslim etmesi ender görülen bir olaydır. Bundan 99 yıl önce Anadolu toprakları güçlü devletlerin işgaline uğramış, her devlet belirli bir bölgeyi işgal etmiş, işbirlikçiler de manda ve himaye zihniyeti ile bu işgale göz yummuşlardır. Çanakkale'yi geçilmez yapan, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türklerin geri çekilişin durduran, büyük bir zafer kazanan dünya tarihini değiştirecek askeri deha ve başkomutan Atatürk bağımsızlık ateşi ile yanan Türk ulusunun umudu olmuştu. Atatürk Sakarya savaşından sonra düşmanı tamamen yurttan atmak için Büyük Taarruz'u planlamaya başlamıştı. Anadolu'nun cesur, gözüpek, fedakar insanları kendilerinden kat ve kat büyük düşmanı Başkomutan Atatürk'ün önderliğinde vatan topraklarından söküp atacağına inanıyordu. Öyle de oldu. Atatürk'ün dediği gibi; "Türk'ün gerçek Kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır. "

19 Mayıs'ta Samsun'da Atatürk ile başlayan bağımsızlık mücadelesi 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. İşte bu yüzden 30 Ağustos Kuvayi Milliye'dir, Türk ulusunun cesareti, fedakarlığı, Anadolu'nun gücüdür, bir ulusun zaferidir. 30 Ağustos Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünya tarihini değiştiren, mazlum ülkelere umut, Türk ulusunun kuruluş günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

Kaynak: Habermetre

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