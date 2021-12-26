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BAŞKAN GÜRKAN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASINA KATILDI

BAŞKAN GÜRKAN
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan Gürkan, Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde foto muhabirleri ve muhabirler tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafların yer aldığı oylamada her bir kategoride oy kullandı.

Anadolu Ajansı tarafından her yıl yapılan 'Yılın Fotoğrafları' fotoğraf oylamasına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da katıldı. Haber, Yaşam ve Spor Kategorisinde gerçekleştirilen oylamada fotoğrafları inceleyen Başkan Gürkan, üç kategoride beğendiği fotoğrafları oyladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Baskın", yaşamda İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", sporda ise Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" fotoğraflarını seçti.

Yılın fotoğrafları oylamasına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Fotoğraf sanatının değişik bakış açıları var. Seçtiğimiz fotoğraflarda gerek yaşam, gerek haber gerekse spor dallarında yapılan değerlendirmeleri mevcut fotoğraflar içerisinde yaptık. Seçtiğimiz fotoğraflarda spor dalındaki fotoğraf o anın fotoğrafçı açısından dikkat isteyen bir an olduğu ve o anı yakalamak için önemli bir fotoğraf. Haber dalında Amerika'da olmayan bir seçim sonucu halkın parlamentoya kongreye gelmesi olgusunu seçtik. Diğer taraftan yaşam konusunda çocukluğunda yaşayamamış ve çocuklara dağıtılan oyuncak esnasında bana da oyuncak ver diyen yaşlı bir teyzemizin oyuncağa sarılmasındaki heyecanını yakalayan fotoğrafı seçtik" açıklamalarında bulundu.

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