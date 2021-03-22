Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi

22.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:56
Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve Daire Başkanları ile birlikte çalışmaların devam ettiği Beydağı Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve Daire Başkanları ile birlikte çalışmaların devam ettiği Beydağı Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin alan için 40 milyon, Güney Kuşak Yolu için 15 milyon kaynak aktardığı çalışmaları inceleyen Selahattin Gürkan, 923 konut 38 işyeri inşa edileceğini söyledi.

Beydağı eteklerinde inşa edilen Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konut ve iş alanlarından oluşan yapılar yükselmeye başladı. Yatay mimarı esas alınarak gerçekleştirilen proje için Malatya Büyükşehir Belediyesi 40 milyon lira kamulaştırma bedeli ödedi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir yapılaşmanın oluşacağını belirtti.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Yıllardan beri süregelen ve bölge halkını bizar eden Beydağı Kentsel Dönüşüm çalışmalarında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yapılan kamulaştırma çalışmaları kapsamında 40 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Yılan hikayesine dönen kentsel dönüşümün biran evvel başlaması noktasında TOKİ ile yapmış olduğumuz ortak çalışma neticesinde yapılan planlar doğrultusunda çalışmalar başladı. Özellikle TOKİ ile yapmış olduğumuz görüşleler neticesinde yapılan ve yapılacak olan konutların yaşanabilir ve ferah olması sosyal alanlar ile yeşil alanların fazla olması noktasında mutabakat sağladık. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılacak olan konutlar zemin artı altı kat olarak planlanmıştır. Bu şekilde dikey değil yatay mimari şeklinde bir yapılaşma sağlanacaktır. Yatay mimari formatında gerçekleştirilecek olan yapılaşmada sosyal alanlar, iş merkezleri, çevre düzenlemeleriyle Malatya'ya yakışır ve yaraşır bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilmiş olacaktır. Kentsel Dönüşüm kapsamında 923 konut ile 38 iş yeri olmak üzere 961 bağımsız bölüm oluşacak. Yapılan konutlar TOKİ tarafından hak sahiplerine dağıtıldıktan sonra kalan konutların satışı ise TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir" dedi.

Güney kuşak yolu için 15 milyon kamulaştırma bedeli

Bu çalışmaların yanında Güney Kuşak Yolu ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Başkan Gürkan, "Bu çalışmalarımız kapsamında mevcut kanal Güney Kuşak Yolu'nun ortasında kalacak şekilde planlanmıştır. 45 metre genişliğinde olacak olan Güney Kuşak Yolu çalışmaları sırasında Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda da yapılan kamulaştırma çalışmaları kapsamında hak sahiplerine 15 milyon TL ödeme gerçekleştirdik" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Gürkan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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