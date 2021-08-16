Başkan Gürkan, Fethiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Fethiye mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet edip taleplerini dinledi.

Fethiye Mahallesi esnafları ile mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede esnafları ziyaret eden Başkan Gürkan, esnafların taleplerini de dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından mahalle merkezinde bulunan çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları vatandaşlarla istişare etti.

Fethiye mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu alt ve üst yapı çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, ilçe genelinde ve mahallelerinde yol sorunlarının olmadığını dile getirdiler. Karayollarına ait olan yolunda asfaltlanması için Başkan Gürkan'ın desteklerini beklediklerini ifade eden mahalle sakinleri, bu konunun da Başkan Gürkan tarafından çözüleceğine inandıklarını söylediler.

Fethiye mahallesini ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından sıcak karşılandıklarını söyleyen Başkan Gürkan, " Yazıhan ilçemizdeki hizmet ve yatırımlarımızı incelemek için ilçemize geldik. İlçe ziyaretimizde Fethiye mahallemizde de vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir araya geldik. Mahallemizin alt ve üst yapı sorunlarının çözüldüğünü görüyoruz. Bu konuda mahalle sakinlerimizin memnuniyeti de bizleri çok memnun etti. Karayollarına ait yolun asfaltlanması için bizlere mahallemizin ve muhtarımızın bir talebi oldu. Bu konuyu ilgililerle görüşeceğiz. Ancak karayolları tarafından asfalt çalışması geciktiği takdirde uhdemizde olmamasına rağmen biz yolun asfaltlanması için çalışmalarımızı başlatacağız. Malatya'nın 13 ilçesinde ve 718 mahallesinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda bizlerin yanında olan, çalışmalarımızda desteklerini her zaman hissettiğimiz hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler