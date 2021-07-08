Başkan Gürbüz'ün dosyadan çıkarılma talebine ret
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Başkan Gürbüz'ün dosyadan çıkarılma talebine ret

Başkan Gürbüz'ün dosyadan çıkarılma talebine ret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla Binali Camgöz liderliğindeki silahlı suç örgütü ile birlikte yargılandığı davada, Gürbüz'ün avukatı aracılığıyla yaptığı dosyadan çıkarılma talebi reddedildi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla Binali Camgöz liderliğindeki silahlı suç örgütü ile birlikte yargılandığı davada, Gürbüz'ün avukatı aracılığıyla yaptığı dosyadan çıkarılma talebi reddedildi.

İzmir'de Binali Camgöz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dosya ile bileştirilen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçundan yargılandığı davaya İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Gürbüz'ün de dahil olduğu 12'si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Başkan Gürbüz'ün bu davanın mağduru olduğunu savunan avukat Soner Akgül, "Kılıç kardeşlerin iddiasına göre müvekkilimin olaydan 2 gün önce çay bahçesine geldiği söylendi. Kamera kayıtlarıyla müvekkilimin çay bahçesini ziyaret etmediği görülmüştür. Eylemden hemen sonra olay yerine geldiği söylense de oraya gitmediği tespit edilmiştir. Vezir isimli şahsın Kılıç kardeşler tarafından yalancı tanıklık yapması için baskıyla yönlendirildiği ortaya çıkmıştır" dedi.

Müvekkili Fatih Gürbüz'ün bu olayla alakası olmadığını savunan Akgül, "Müvekkilimize iftira atılmaktadır. Tüm deliller toplanmıştır. Kendisine şantaj yapılmıştır. Ölüm tehdidi almıştır. Bu davanın müştekisiyken mağduru olmuştur. Dosyadan çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fatih Gürbüz'ün dosyadan çıkarılma talebinin reddine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Arjantin'de yakalanan Binali Camgöz'ün Türkiye'ye iadesinin beklenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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