Başkan Günel, mobil ofis aracıyla vatandaşın ayağına gidiyor
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Başkan Günel, mobil ofis aracıyla vatandaşın ayağına gidiyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Günel, mobil ofis aracıyla vatandaşın ayağına gidiyor
23.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:20

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Karaova ve Kadınlar Denizi Mahalleleri'nde problem yaşanan siteleri ziyaret eden Başkan Ömer Günel, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gerçekleştirdiği halk toplantılarıyla Kuşadalıların sorunlarına çözüm aramayı sürdürüyor. Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin dört bir yanını dolaşarak halkla buluşan Başkan Ömer Günel'in son durağı Karaova ve Kadınlar Denizi Mahalleleri oldu. İlk olarak Karaova Mahallesi sahil bandında bulunan 15 sitesinin sakiniyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel'e Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, birim müdürleri ve Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal eşlik etti. Bölgede yaşanan sorunları birinci ağızdan dinleyen Başkan Ömer Günel, problemlerin en yakın zamanda giderileceğini belirtti. Başkan Ömer Günel, Karaova Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Fulya Sitesi'nin sakinleriyle buluştu. Sitede 20 yıldır yaşanan problemleri yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi yetki alanındaki sıkıntıların giderilmesi için birim müdürlerine talimat verdi.

Belediye hizmetlerini vatandaşlara kesintisiz ulaştırmak için gece, gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar kentimize değer katmak tek hedefimiz oldu. Bu hedefle hiç durmadan çalıştık. Bir buçuk yıl içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizin birçok sorununa el attık. Pandemi döneminde dahi ekiplerimiz hiç durmadılar. Bugün Karaova Mahallesi sahil bandında bulunan siteleri ziyaret ettik. Yaşanan sorunları mahalle sakinlerinden dinledik ve yerinde gördük. Ardından ise Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Fulya Sitesi'nde hemşehrilerimizle buluştuk. Sitede 20 yıldır yaşanan problemleri inceledik. Her iki bölge içinde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çözülebilecek tüm sorunlara en yakın zamanda el atacağız. Kışın nüfusu 113 bin olan Kuşadası'nda yaz aylarında nüfus 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıyor. Belediyemiz bu koşullarda dahi en iyi hizmeti verebilmek için mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bu noktada bizlere büyük destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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