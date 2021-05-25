Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yaşam

Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bisikleti çalınan Uğur Akın isimli vatandaşın yardımına koşarak, kendisine bisiklet hediye etti.

Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bisikleti çalınan Uğur Akın isimli vatandaşın yardımına koşarak, kendisine bisiklet hediye etti.

Yaklaşık 4 senedir amatör olarak bisiklet sporuyla ilgilenen Uğur Akın'a Kuşadası Belediyesi tarafından yeni bir dağ bisikleti hediye edildi. Yeni bisikletini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'den teslim alan Akın, Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Uğur Akın isimli vatandaş 19 Mayıs günü bisikletiyle Kuşadası'na geldi. Camikebir Mahallesi'ndeki bir marketten su almak için mola veren Akın, geri döndüğünde bisikletini park ettiği yerde bulamadı. Yaklaşık 4 yıldır ulaşımda bisiklet kullananAkın, durumu 155 polis ihbar hattına bildirdikten sonra sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Akın'ın paylaşımlarını gören Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti. Başkan Ömer Günel'in talimatı üzerine Uğur Akın'a çalınan bisikletinin aynısından alınarak hediye edildi.

Yeni bisikletini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'den teslim alan Uğur Akın, "Yaklaşık dört senedir amatör olarak bisiklet sporuyla ilgileniyorum. Diğer bisikletçi arkadaşlarımla çevre kentlere geziler düzenliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşadığım kent olan Torbalı'dan bisikletimle tek başıma uzun bir tura çıktım. Ancak bisikletim çalındı. Durumdan haberdar olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bana bir bisiklet hediye etti. Bu anlamlı jesti için kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Deniz Çakır Şevval Şahin Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Günel'den bisikleti çalınan vatandaşa anlamlı hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 19:28:53. #1.15#

title