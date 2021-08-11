Başkan Gümrükçü, şafak mesailerine devam ediyor
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Başkan Gümrükçü, şafak mesailerine devam ediyor

Başkan Gümrükçü, şafak mesailerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı şafak mesaisi uygulamasına Maltepe Mahallesi ile devam etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı şafak mesaisi uygulamasına Maltepe Mahallesi ile devam etti.

Pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni günde mesaiye Maltepe Mahallesi'nde başladı. Başkan Gümrükçü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili müdürler ve Maltepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslan ile birlikte saat 06: 30'da başladığı mahalle turuna işlerine giden vatandaşlarla ve dükkanını açan esnafla selamlaşarak başladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Gümrükçü, eksiklerin giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Daha sonra devam eden yol ve park çalışmalarını yerinde inceleyerek şafak mesaisini tamamladı.

Başkan Gümrükçü: "Halkımızın yanında ve emrindeyiz"

Şafak mesailerine ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Normalleşme süreci ile birlikte şafak mesailerimize yeniden başladık. Güne vatandaşlarımıza günaydın diyerek ve sohbet ederek başlıyoruz. Talep, öneri ve şikayetlerini dinliyoruz. Sorunların bir an önce çözüme kavuşması için yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de her hafta birkaç muhtarımızla birlikte mahallelerimizde incelemelerde bulunacağız. Halkımızın yanında ve emrinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Başkan Gümrükçü, şafak mesailerine devam ediyor
Başkan Gümrükçü, şafak mesailerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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