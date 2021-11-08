Başkan Gültak'tan gençlere destek sözü

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Nusratiye Mahallesi Muhtarlığı bünyesinde Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılan gençlerin sertifika törenine katıldı. Gültak, "Gençlerimizin sanata olan ilgi ve çabalarını takdirle karşılıyor; her daim destekçileri olacağımızı bir kez daha dile getiriyorum" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Başkan Gültak'ın yanı sıra Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yunus Ayhan, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Drama öğrencilerinin tiyatro gösterisi ile başlayan etkinlik, Kafkas dans grubu ve işaret dili eğitmenlerinin sunumları ile devam etti. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan 76 öğrenciye sertifikalarını takdim eden Başkan Gültak, Akdeniz'de bu tarz etkinliklerin olmasından gurur duyduğunu söyleyerek, katılımcıları ve eğitmenleri tebrik etti.

Gültak, yaptığı değerlendirmede, "Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi ve Nusratiye Mahallesi Muhtarlığının emekleri ile çok güzel sanatsal gösteriler izledik. Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Yunus Ayhan ve Muhtarımız Mehmet Dindar'a teşekkür ediyorum. Muhtarımız Mehmet Dindar, muhtarlığın dışında çok fazla işe de emek veriyor. Nusratiyeliler olarak kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ayrıca bizler sanatsal faaliyetleriniz için de çalışmalar yapabileceğiniz çok güzel bir tesis yaptık; anahtarı da muhtarımızın kendisine teslim ettik. Bundan sonra orada rahat rahat çalışabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyor; teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN