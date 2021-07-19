Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
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Başkan Güder, kurban bağışında bulundu

Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek amacıyla kurban bağışında bulundu.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek amacıyla kurban bağışında bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Malatya'daki vatandaşlara kurban bağışında bulunma çağrısı da yaptı. 'Kurban Allah'a yaklaşmak için önemli bir ibadettir' diyen Başkan Güder'e Battalgazi ilçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın önemli bir kampanyaya imza attığını belirten Başkan Güder, "Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme ve ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma anlamında önemli bir kampanyaya imza atılıyor. Tüm vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum. Rabbim yaptığınız bağışları şimdiden kabul eylesin. Kurban, yakınlaşma anlamı taşır. Yani Allah'a yakınlaşma anlamında önemli bir ibadettir. Bizleri Allah'a yakınlaşmaya vesile olan bu önemli ibadeti aynı zamanda bayram ruhuna uygun ihya etmeyi Rabbimiz hepimize nasip etsin. İbadet ruhuyla ve bayram coşkusuyla geçireceğimiz Kurban Bayramı'nı Allah kazasız belasız da geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
Başkan Güder, kurban bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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