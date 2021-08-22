Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi
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Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi

Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Battalgazi'nin geleceği için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında İnönü Caddesi'ndeki esnafları bilgilendiren Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel...

Battalgazi'nin geleceği için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında İnönü Caddesi'ndeki esnafları bilgilendiren Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu ve sorunlarını dinledi. Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve partililerle birlikte esnafları tek tek gezerek bol kazançlar dileyen Başkan Güder, esnafların öneri ve şikayetlerini yerinde dinledi. Battalgazi Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında esnafları bilgilendiren Başkan Güder, esnafların her daim emrinde olduklarını hatırlatarak, "Battalgazi'mizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz" dedi.

"Her daim esnaflarımızın yanındayız"

Misafirperverliklerinden dolayı esnaflara teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Esnaflarımızla sık sık bir araya gelip onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bizler esnaf ziyaretlerimizi önemsiyoruz. Bu ziyaretlerimizde Battalgazi'miz için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Her daim esnaflarımızın yanındayız. Malumunuz deprem ile başlayan pandemi ile devam eden bir süreci hep birlikte yaşadık. Bu süreçte esnaflarımız çok etkilendi. Bizler esnaflarımızın yanında olmak adına çalışmalar yürüttük. Belediye olara 60 bin civarında vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Eskiye nazaran daha rahatız ama pandemi tamamen gündemimizden çıkmadı. Şuan özellikle aşı süreci devam ediyor. Salgının etkisini azaltmak için herkesin aşılanması gerekiyor. Türk milleti bugüne kadar birçok olay ile karşılaştı ve birlik beraberliğimiz sayesinde bunların üstesinden hamd olsun geldik. Yeter ki bir ve beraber olalım. Battalgazi Belediyesi olarak, ilçemizi hep birlikte el ele gönül gönülle daha güzel yerlere taşıyoruz. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi
Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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