Başkan Güder'e anlamlı hediye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e anlamlı hediye verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e anlamlı hediye verildi.

Yaptığı ürünlerle geleneksel el sanatlarını geleceğe taşıyan el sanatları sanatçısı Cevdet Bozdağ, 15 Temmuz 2016 gecesi sembolleşen tankların üzerine çıkıp Türk Bayrağı açan ve tankların önüne duran vatandaşları sembolize eden ahşaptan el yapımı tank hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de anlamlı hediyeyi sosyal medya hesabında, "Aşhan Bacı Kültür ve El Sanatları Dernek Başkanı Cevdet Bozdağ'a bizlere takdim etmiş olduğu bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" notuyla paylaştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı