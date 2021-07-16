Başkan Güder'e anlamlı hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Güder'e anlamlı hediye

Başkan Güder'e anlamlı hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e anlamlı hediye verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e anlamlı hediye verildi.

Yaptığı ürünlerle geleneksel el sanatlarını geleceğe taşıyan el sanatları sanatçısı Cevdet Bozdağ, 15 Temmuz 2016 gecesi sembolleşen tankların üzerine çıkıp Türk Bayrağı açan ve tankların önüne duran vatandaşları sembolize eden ahşaptan el yapımı tank hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de anlamlı hediyeyi sosyal medya hesabında, "Aşhan Bacı Kültür ve El Sanatları Dernek Başkanı Cevdet Bozdağ'a bizlere takdim etmiş olduğu bu anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" notuyla paylaştı. - MALATYA

Başkan Güder'e anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Deniz Akkaya Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Güder'e anlamlı hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:20:29. #1.15#

title