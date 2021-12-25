Başkan Gökhan Yılbaşı Pazarını Ziyaret Etti

ÇANAKKALE (Habermetre) - Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Kent Konseyi tarafından düzenlenen Yılbaşı Pazarını ziyaret etti.

Çanakkale Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Sanat Sokağı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Yılbaşı Pazarı, Halk Bahçesi'nde 3 gün boyunca açık olacak. 24 Aralık 2021 Cuma günü açılışı gerçekleşen pazarı eşi Hale Gökhan ile birlikte gezen Başkan Gökhan, burada yer alacak ürünler hakkında Meclisi Sanat Sokağı Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Aslı Bayram'dan bilgi aldı.

Pazar alanında kurulan stantlarda el emeği ürünlerini sergileyen kentliler ile de sohbet eden Başkan Gökhan, 2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

25. 12. 2021 15: 53

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